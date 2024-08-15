Германия рассказала, какое вооружение передаст Украине до декабря
До декабря 2024 года Германия планирует передать Украине по две системы противовоздушной обороны малой и средней дальности Iris-T, 30 танков Leopard 1A5, 400 бронемашин с защитой по принципу MRAP, 16 самоходных артиллерийских установок двух типов и другое вооружение, сообщает Лига.net.
Об этом заявил немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг в программе на YouTube-канале Вооруженных сил Германии.
Фройдинг анонсировал, что до декабря 2024 года Германия планирует передать Украине:
- 2 Iris-T SLM;
- 2 Iris-T SLS;
- 10 зенитных установок ПВО Gepard;
- управляемые ракеты к Iris-T;
- примерно 30 танков Leopard 1A5;
- 400 бронированных машин с защитой от мин и засад по технологии MRAP;
- 12 самоходных артиллерийских установок PzH 2000;
- 4 САУ словацкого производства Zuzana 2;
- автоцистерна Zetros;
- грузовые автомобили разных типов;
- автомобили разных типов (внедорожники, пикапы, минивэны);
- дроны разных типов;
- разные системы для борьбы с дронами;
- штурмовые винтовки и боеприпасы;
- медицинское оборудование;
- полевой госпиталь.
Iris-T SLM – системы ПВО среднего радиуса действия, работают в радиусе до 40 км и на высоту до 25 км. Iris-T SLS – это системы малой дальности, которые способны сбивать цели на расстоянии до 10 км и на высоте до 6 км.