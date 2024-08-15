Якщо наші кордони порушать, РФ введе до Білорусі свої війська – Лукашенко

Росія в разі агресії щодо Білорусії введе в країну свої війська для надання військової підтримки. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко в інтерв'ю для російських пропагандистів, слова якого наводить держагентство "Белта", повідомляє Українська правда.

"Росія, за нашим договором, вводить свої підрозділи (у випадку агресії – ред.) - вони визначені, які армії - у Білорусь. Ми приймаємо перший удар, а далі в резерві нас підстраховує Росія" , - заявив диктатор.

Лукашенко також заявив, що Білорусь не збирається застосовувати ядерну зброю доти, доки не будуть порушені її держкордони.