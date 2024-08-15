Если наши границы нарушат, РФ введет в Беларусь свои войска - Лукашенко

Россия в случае агрессии в отношении Беларуси введет в страну свои войска для оказания военной поддержки. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью для российских пропагандистов, слова которого приводит госагентство "Белта", сообщает Украинская правда.

"Россия, по нашему договору, вводит свои подразделения (в случае агрессии - ред.) - они определены, какие армии - в Беларусь. Мы принимаем первый удар, а дальше в резерве нас подстраховывает Россия" , - заявил диктатор.

Лукашенко также заявил, что Беларусь не собирается применять ядерное оружие до тех пор, пока не будут нарушены ее госграницы.