Посланець Ватикану обговорив Україну зі спецпредставником уряду Китаю
Посланець Папи Римського Франциска кардинал Маттео Дзуппі провів телефонну розмову зі спецпредставником уряду Китаю Лі Хуеєм, під час якої обговорювалися пошуки шляхів до миру в Україні. Слова пресслужби Святого Престолу наводить Vatican News, повідомляє Корреспондент.
"Під час телефонної розмови було висловлено велике занепокоєння ситуацією та наголошено на необхідності сприяння діалогу між сторонами з відповідними міжнародними гарантіями для досягнення справедливого і тривалого миру", - зазначається у повідомленні.
Вказано, що розмова відбулася 14 серпня.
Нагадаємо, кардинал Маттео Дзуппі у межах своєї місії посланця Папи Римського з питань досягнення миру в Україні у вересні 2023 року здійснив візит у Китай, де мав зустріч із спецпредставником Лі Хуеєм.
Візит до Пекіна відбувся після візитів до Києва, Москви та Вашингтона.
Як відомо, Папа Римський неодноразово робив заяви про війну в Україні. У березні Франциск сказав, що Україна "повинна мати відвагу підняти білий прапор".