Посланник Ватикана обсудил Украину со спецпредставителем правительства Китая

Посланник Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи провел телефонный разговор со спецпредставителем правительства Китая Ли Хуэем, в ходе которого обсуждались поиски путей мира в Украине. Слова прессслужбы Святого Престола приводит Vatican News, сообщает Корреспондент.

"В ходе телефонного разговора была высказана большая обеспокоенность ситуацией и отмечена необходимость содействия диалогу между сторонами с соответствующими международными гарантиями для достижения справедливого и длительного мира" , - отмечается в сообщении.

Указано, что разговор прошел 14 августа.

Напомним, кардинал Маттео Дзуппи в рамках своей миссии посланника Папы Римского по вопросам достижения мира в Украине в сентябре 2023 года совершил визит в Китай, где встретился со спецпредставителем Ли Хуэем.

Визит в Пекин состоялся после визитов в Киев, Москву и Вашингтон.

Папа Римский неоднократно делал заявления о войне в Украине. В марте Франциск сказал, что Украина "должна иметь отвагу поднять белый флаг".