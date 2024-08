UX/UI дизайн: чому реальні проекти при навчанні важливіші за сертифікати і як знайти хороший курс

Щоб почати працювати в IT, в більшості випадків спочатку потрібно пройти навчання. У сфері UX/UI дизайну це обов'язкова частина для входу в професію. Але щойно виникає бажання і можливість розпочати навчання, перед новачками стоїть велике питання: де вчитися, щоб не витратити гроші даремно? Сучасні UX UI дизайн курси дуже різноманітні: в одних зроблено акцент на теорію, в інших додані практичні завдання.

Навчання - ще не означає 100% працевлаштування

Ви йдете на навчання, щоб потім знайти роботу. Думка очевидна, а ось реальність після навчання може виявитися іншою. Дуже багато інфопродуктів закінчується тим, що у випускника є якась базова підготовка та вміння робити прості прототипи та 2-3 шаблонні дизайни. Ні теорії кольору, ні уявлення про тренди, ні гарного портфоліо. Лише сертифікат на руках про проходження навчання. Проблема в тому, що реальних роботодавців рідко цікавить, де ви навчалися дизайну. Їм важливі ваші практичні навички, креативність, розуміння тенденцій та вміння впроваджувати сучасні рішення у цифрові продукти. Сертифікат не може відобразити це. А ось хід співбесіди, ваше портфоліо та тестове завдання цілком. Саме тому реальна практика важливіша за будь-який сертифікат.

Що мається на увазі під реальною практикою?

Є UX UI дизайн курси, які включено практика на кожному занятті. Це поширена і абсолютно правильна тактика, тому що до теорії ви одразу отримуєте вміння, які надалі доведете до автоматичної навички. Але чи достатньо цього, щоб стати добрим вебдизайнером і після навчання знайти роботу? Скоріше це закладає фундамент до ще одного етапу — реальної практики. Це повноцінне стажування, яке передбачає роботу із реальними клієнтами. Ви бачите, що дійсно потрібно замовникам, які вимоги до фахівців висувають, якого рівня проєкти приносять результат і т.д. Що це вам дає? Фору при працевлаштуванні:

Ви розумієте свої слабкі місця і відразу можете прокачати їх, щоб на співбесіді в майбутньому показати себе як сильного фахівця. Ви розумієте потреби клієнтів та отримуєте можливість навчитися їх задовольняти. У IT це ще називається «закривати біль». Ви заробляєте гарне портфоліо, у якому роботи відповідають запитам ринку. Потенційний роботодавець бачить, що ви досягли рівня фахівця, який може працювати із серйозними проєктами, тому його зацікавленість у наймі вас зростає.

Не кожен інфопродукт містить таке стажування. Щоб це організувати, потрібно не просто створити курс і постійно продавати його. Для цього потрібно створити партнерські відносини з IT компаніями, які нададуть місця та реальні проекти для стажування. Також програма навчання повинна постійно адаптуватися під вимоги до фахівців, що змінюються, і поява нових підходів, технологій, інструментів. Такий рівень може забезпечити лише IT школа, яка довго присутня на ринку. Хорошим прикладом такої платформи буде школа PASV – у ній є всі названі компоненти, а стажування відбувається у великих IT компаніях США. Відповідно рівень професіоналізму, з яким ви закінчите навчання, в рази вищий, ніж після більшості курсів без поглибленої практики.

На який курс варто витратити гроші та час?

Ось короткий чек-лист, який допоможе швидко зрозуміти, чи стоять певні UX UI дизайн курси ваших витрат:

Детальна та структурована програма.

Тривалість навчання щонайменше 1 місяці.

Практичні завдання мають бути пов'язані із реальними кейсами.

Великий практичний проєкт наприкінці та стажування.

Практикуючі викладачі.

Допомога у працевлаштуванні найсильнішим студентам.

Надання всіх навчальних матеріалів та доступу до програмних продуктів.

Додатково варто почитати відгуки студентів, можливо вони опишуть свій досвід не тільки навчання, а й подальшого працевлаштування.