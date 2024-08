UX/UI дизайн: почему реальные проекты при обучении важнее сертификатов и как найти хороший курс

Чтобы начать работать в IT в большинстве случаев сначала нужно пройти обучение. В сфере UX/UI дизайна это вообще обязательная часть для входа в профессию. Но как только появляется желание и возможность начать обучение, перед новичками стоит большой вопрос: где учиться, чтоб не потратить деньги впустую? Современные UX UI дизайн курсы очень разнообразны: в одних сделан упор на теорию, в других добавлены практические задачи.

Обучение — еще не значит 100% трудоустройство

Вы идете на обучение, чтобы потом найти работу. Мысль очевидная, а вот реальность после обучения может оказаться другой. Очень много инфопродуктов заканчивается тем, что у выпускника есть какая-то базовая подготовка и умения делать простые прототипы и 2-3 шаблонных дизайна. Ни теории цвета, ни представления о трендах, ни хорошего портфолио. Только сертификат на руках о прохождении обучения. Проблема в том, что реальных работодателей редко когда интересует, где вы обучались дизайну. Им важны ваши практические навыки, креативность, понимание тенденций и умение внедрять современные решения в цифровые продукты. Сертификат не может отразить это. А вот ход собеседования, ваше портфолио и тестовое задание — вполне. Именно поэтому реальная практика важнее любого сертификата.

Что подразумевается под реальной практикой?

Есть UX UI дизайн курсы, в которые включена практика на каждом занятии. Это распространенная и абсолютно правильная тактика, потому что к теории вы сразу получаете умения, которые в дальнейшем доведете до автоматического навыка. Но достаточно ли этого, чтобы стать хорошим веб-дизайнером и после обучения найти работу? Скорее, это закладывает фундамент к еще одному этапу — реальной практике. Это полноценная стажировка, которая предполагает работу с реальными клиентами. Вы видите, что действительно нужно заказчикам, какие требования к специалистам они выдвигают, какого уровня проекты приносят результат и т.д. Что это дает вам? Фору при трудоустройстве:

Вы понимаете свои слабые места и сразу же можете их прокачать, чтобы на собеседовании в будущем показать себя как сильного специалиста. Вы понимаете потребности клиентов и получаете возможность научиться их удовлетворять. В IT это еще называется «закрывать боли». Вы зарабатываете хорошее портфолио, в котором работы соответствуют запросам на рынке. Потенциальный работодатель видит, что вы достигли уровня специалиста, который может работать с серьезными проектами, поэтому его заинтересованность в найме вас растет.

Далеко не каждый инфопродукт содержит такую стажировку. Чтобы это организовать, нужно не просто разово создать курс и постоянно продавать его. Для этого требуется создать партнерские отношения с IT компаниями, которые предоставят места и реальные проекты для стажировки. Также программа обучения должна постоянно адаптироваться под меняющиеся требования к специалистам и появление новых подходов, технологий, инструментов. Такой уровень может обеспечить только IT школа, долго присутствующая на рынке. Хорошим примером такой платформы будет школа PASV — в ней есть все названные компоненты, а стажировка проходит в крупных IT компаниях США. Соответственно, уровень профессионализма, с которым вы закончите обучение, в разы выше, чем после большинства курсов без углубленной практики.

На какой курс стоит потратить деньги и время?

Вот краткий чек-лист, который поможет быстро понять, стоят ли определенные UX UI дизайн курсы ваших затрат:

Подробная и структурированная программа.

Длительность обучения не менее 1 месяца.

Практические задания должны быть связаны с реальными кейсами.

Крупный практический проект в конце и стажировка.

Практикующие преподаватели.

Помощь в трудоустройстве самым сильным студентам.

Предоставление всех учебных материалов и доступа к программным продуктам.

Дополнительно стоит почитать отзывы студентов, возможно, они опишут свой опыт не только обучения, но и дальнейшего трудоустройства.