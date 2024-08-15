На Тернопільщині чоловік у формі влаштував стрілянину по людях, є загиблі
У селі Доброводи Тернопільського району чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. Є загиблі та поранені. З посиланням на дані поліції Тернопільщини, повідомляє Ділова столиця.
Попередньо, внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє — зазнали поранень, їх шпиталізували.
Близько 15:35 15 серпня поліціянти отримали повідомлення про стрілянину. На місце події одразу виїхали керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП та інших оперативних та профільних служб, спецпризначенці.
Для пошуку чоловіка в області здійснили спеціальну поліційну операцію. Його вже затримали — це 45-річний житель Житомирської області.
Обставини події встановлюють. Розв'язується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
Матеріали за підслідністю скерують до Державного бюро розслідувань.