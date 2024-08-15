На Тернопільщині чоловік у формі влаштував стрілянину по людях, є загиблі

У селі Доброводи Тернопільського району чоловік, вдягнутий у військову форму, здійснив кілька пострілів з автоматичної зброї в напрямку людей та втік. Є загиблі та поранені﻿. З посиланням на дані поліції Тернопільщини, повідомляє Ділова столиця.

Попередньо, внаслідок стрілянини двоє людей загинули, ще троє — зазнали поранень, їх шпиталізували.

Близько 15:35 15 серпня поліціянти отримали повідомлення про стрілянину. На місце події одразу виїхали керівництво обласної поліції, співробітники управління карного розшуку ГУНП та інших оперативних та профільних служб, спецпризначенці.

Для пошуку чоловіка в області здійснили спеціальну поліційну операцію. Його вже затримали — це 45-річний житель Житомирської області.

tp.npu.gov.ua

Обставини події встановлюють. Розв'язується питання про внесення відомостей за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.

Матеріали за підслідністю скерують до Державного бюро розслідувань.