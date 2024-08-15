На Тернопольщине мужчина в форме устроил стрельбу по людям, есть погибшие

В селе Доброводы Тернопольского района мужчина, одетый в военную форму, произвел несколько выстрелов из автоматического оружия в направлении людей и скрылся. Есть погибшие и раненые﻿ Со ссылкой на данные полиции Тернопольской области, сообщает Деловая столица.

Предварительно, в результате стрельбы два человека погибли, еще трое — получили ранения, их госпитализировали.

Около 15:35 15 августа полицейские получили сообщение о стрельбе. На место происшествия выехали руководство областной полиции, сотрудники управления уголовного розыска ГУНП и других оперативных и профильных служб, спецназовцы.

Для поиска мужчины в области провели специальную полицейскую операцию. Его уже задержали — это 45-летний житель Житомирской области.

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Обстоятельства происшествия устанавливают. Решается вопрос о внесении сведений по данному факту в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство. Статья предусматривает до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Материалы по подследственности направят в Государственное бюро расследований.