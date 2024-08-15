У Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3

Російський літак бомбардувальник Ту-22М3 розбився в Іркутській області у четвер, 15 серпня. З посиланням на російських пропагандистів "ТАСС", пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За даними пропагандистів, попередньою причиною аварії бомбардувальника Ту-22М3 в Іркутській області стала технічна несправність, повідомили в Міноборони РФ.

Повідомляється, що літак впав неподалік в'їзду до села Михайлівка, він. Перед падінням літак почав горіти.

Ймовірно, літак злетів з аеродрому "Біла" в сусідньому Усольському районі.

Доля екіпажу наразі невідома.