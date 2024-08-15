В России разбился бомбардировщик Ту-22М3

Российский самолет бомбардировщик Ту-22М3 разбился в Иркутской области в четверг, 15 августа.﻿ Со ссылкой на российских пропагандистов "ТАСС", пишет Наталья Кава, РБК-Украина.

По данным пропагандистов, предварительной причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области стала техническая неисправность, сообщили в Минобороны РФ.

Сообщается, что самолет упал недалеко от въезда в село Михайловка, он. Перед падением самолет начал гореть.

Вероятно, самолет взлетел с аэродрома "Бела" в соседнем Усольском районе.

Судьба экипажа пока неизвестна.