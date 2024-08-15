США готують нові пакети допомоги Україні

США незабаром планують оголосити про нові пакети військової допомоги для України заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. З посиланням на The Guardian, повідомляє Корреспондент.

За його словами, нові пакети військової допомоги Україні оголосять уже найближчими днями.

Детальних подробиць про те, яке саме озброєння планується передати, Кірбі не розкрив.

Нагадаємо, 14 серпня міністр оборони України Рустем Умєров провів переговори з американським колегою Ллойдом Остіном. Вони обговорювали пріоритетну допомогу для України у сфері безпеки.