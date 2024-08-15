США готовят новые пакеты помощи Украине

США вскоре планируют объявить новые пакеты военной помощи для Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Со ссылкой на The Guardian, сообщает Корреспондент.

По его словам, новые пакеты военной помощи Украине объявят уже в ближайшие дни.

Детальных подробностей о том, какое именно вооружение планируется передать, Кирби не раскрыл.

Напомним, 14 августа министр обороны Украины Рустем Умеров провел переговоры с американским коллегой Ллойдом Остином. Они обсуждали приоритетную помощь Украине в сфере безопасности.