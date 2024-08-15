Патриарх Варфоломей заявил, что он единодушен с Папой Франциском в осуждении войны в Украине

Вселенський патріарх Варфоломій наголосив на одностайності Константинопольської православної церкви з Римським апостольським престолом щодо засудження російської агресії проти України.﻿ З посиланням на департамент інформації Української греко-католицької церкви, повідомляє Укрінформ.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню The Pillar. Патріарх підкреслив, що, попри різні голоси критиків, які звинувачують Папу Франциска у недостатній рішучості в засудженні дій Росії, Константинопольський патріархат високо цінує його пастирську турботу про стражденний український народ. Відтак він відзначив особисту участь Папи у поверненні викрадених українських дітей та залучення Ватикану до Саміту миру.

«І ми, як і Святіший отець Франциск, є одностайними у засудженні війни в Україні» , – заявив Вселенський патріарх.

Коментуючи свої стосунки з трьома останніми римськими понтифіками, Патріарх Варфоломій назвав їх «дорогими друзями і партнерами у поширенні християнської єдності». Він відзначив надзвичайну харизму Івана Павла II, глибоке богословське мислення Венедикта XVI та смиренність і опіку над вбогими у Франциска.

Окрім цього, Патріарх Варфоломій поділився думками щодо розколу між східною та західною церквами 1054 року, висловивши надію на його подолання.

«Без сумніву, ми палко молимось за зцілення схизми (подолання розколу християнської церкви на католицьку та православну – ред.) 1054 року» , – сказав він.

Патріарх нагадав про початок діалогу любові між двома церквами-сестрами у 1960-х роках та про результати роботи змішаної богословської комісії.