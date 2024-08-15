Патриарх Варфоломей заявил, что он единодушен с Папой Франциском в осуждении войны в Украине

Вселенский патриарх Варфоломей отметил единодушие Константинопольской православной церкви с Римским апостольским престолом относительно осуждения российской агрессии против Украины. Со ссылкой на департамент информации Украинской греко-католической церкви, сообщает Укринформ.

Об этом он рассказал в интервью The Pillar. Патриарх подчеркнул, что, несмотря на разные голоса критиков, обвиняющих Папу Франциска в недостаточной решительности в осуждении действий России, Константинопольский патриархат высоко ценит его пастырскую заботу о страждущем украинском народе. Следовательно, он отметил личное участие Папы в возвращении похищенных украинских детей и привлечении Ватикана к Саммиту мира.

«И мы, как и Святейший отец Франциск, единодушны в осуждении войны в Украине» , – заявил Вселенский патриарх.

Комментируя свои отношения с тремя последними римскими понтификами, Патриарх Варфоломей назвал их «дорогими друзьями и партнерами в распространении христианского единства». Он отметил чрезвычайную харизму Иоанна Павла II, глубокое богословское мышление Венедикта XVI и смирение и опеку над нищими во Франциске.

Кроме того, Патриарх Варфоломей поделился мыслями о расколе между восточной и западной церквями 1054 года, выразив надежду на его преодоление.

«Несомненно, мы горячо молимся за исцеление схизмы (преодоление раскола христианской церкви на католическую и православную – ред.) 1054» , – сказал он.

Патриарх напомнил о начале диалога любви между двумя церквями-сестрами в 1960-х годах и о результатах работы смешанной богословской комиссии.