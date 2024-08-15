Збитки довкіллю від війни перевищили $60 млрд

Збитки довкіллю, завдані Україні через російське вторгнення, перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра зростає. Про це йшлося на спільному брифінгу міністра захисту довкілля Руслана Стрільця, голови Одеської ОВА Олега Кіпера та міністра навколишнього середовища Молдови Серджіу Лазаренку, повідомляє Укрінформ.

«На сьогодні вже маємо понад 5,5 тисячі таких випадків злочинів проти українського довкілля з боку ворога. Загальні збитки вже перевищують 60 мільярдів доларів США, і ця цифра, на жаль, тільки зростає» , - повідомив Стрілець.

Міністр наголосив, що наслідки екологічних злочинів поширюються й на інші країни, зокрема Молдову та Румунію. Він нагадав про випадок масштабної пожежі в одному з портів на Одещині, дим від якої забруднив повітря і на території Молдови.