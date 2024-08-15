Ущерб окружающей среде от войны превысил $60 млрд

Ущерб окружающей среде, причиненный Украине из-за российского вторжения, превышает 60 миллиардов долларов США, и эта цифра растет. Об этом шла речь на совместном брифинге министра защиты окружающей среды Руслана Стрельца, главы Одесской ОВО Олега Кипера и министра окружающей среды Молдовы Серджиу Лазаренко, сообщает Укринформ.

«На сегодняшний день уже есть более 5,5 тысячи таких случаев преступлений против украинской окружающей среды со стороны врага. Общий ущерб уже превышает 60 миллиардов долларов США, и эта цифра, к сожалению, только растет» , - сообщил Стрелец.

Министр подчеркнул, что последствия экологических преступлений распространяются и на другие страны, в частности, Молдову и Румынию. Он напомнил о случае масштабного пожара в одном из портов в Одесской области, дым от которого запачкал воздух и на территории Молдовы.