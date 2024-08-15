Міністерство фінансів залучило $99 млрд зовнішнього фінансування

З початку повномасштабної війни Міністерство фінансів України залучило від міжнародних партнерів майже $99 млрд бюджетної підтримки. З посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів, повідомляє Корреспондент.

"Від 24 лютого 2022 року пряма бюджетна підтримка від країн-донорів та міжнародних фінансових організацій сягає близько $98,7 млрд" , - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що ці кошти спрямовуються на соціальні, гуманітарні та інші пріоритетні невійськові видатки державного бюджету, зокрема для виплати пенсій, соціальних допомог, зарплат медикам, вчителям та держслужбовцям.

Як повідомили в міністерстві, найбільший донор – Світовий банк, завдяки якому Україна отримала майже $40 млрд. Значну частину цих коштів надали США, Японія та Велика Британія.

Європейський Союз надав 38 млрд євро загальної бюджетної підтримки. Також вагомий внесок зробили Міжнародний валютний фонд ($10,2 млрд) та уряд Канади (понад $5 млрд).