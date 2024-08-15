Министерство финансов привлекло $99 млрд внешнего финансирования

С начала полномасштабной войны Министерство финансов Украины привлекло от международных партнеров около $99 млрд бюджетной поддержки. Со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов, сообщает Корреспондент.

"С 24 февраля 2022 года прямая бюджетная поддержка от стран-доноров и международных финансовых организаций составляет около $98,7 млрд" , - говорится в сообщении.

Эти средства направляются на социальные, гуманитарные и другие приоритетные невоенные расходы государственного бюджета, в частности для выплаты пенсий, социальных пособий, зарплат медикам, учителям и госслужащим.

Как сообщили в министерстве, крупнейший донор – Всемирный банк, благодаря которому Украина получила около $40 млрд. Значительную часть этих средств предоставили США, Япония и Великобритания.

Европейский Союз предоставил 38 млрд евро общей бюджетной поддержке. Также весомый вклад внесли Международный валютный фонд ($10,2 млрд) и правительство Канады (более $5 млрд).