Буданов оозвучив пріоритети під час обміну полонених

Пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з Російською Федерацією будуть тяжко поранені, жінки, та всі, хто захищав "Азовсталь", заявив глава ГУР Кирило Буданов. З посиланням на його виступ під час брифінгу за результатами Ставки верховного головнокомандувача, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За словами Буданов, було узгоджено відповідні дії та принцип роботи штабу з обміну полоненими. Зокрема, наразі Україна намагатиметься повертати всіх важко поранених та тяжко хворих, всіх жінок та всіх, хто перебуває у полоні довгий термін.

"Чим довше він знаходиться в полоні, тим більше ми будемо займатись тим щоб повернути таку людину" , - сказав голова ГУР.

Також особлива увага буде приділена тим, хто захищав "Азовсталь" та потрапив у полон.

"Питанню повернення всіх хто там був приділяємо особливу увагу" , - зазначив Буданов.

Окрім цього Україна буде докладати зусіль для повернення всіх інших цивільних бранців, які знаходяться у полоні як з початку масштабного вторгнення, так і до того.