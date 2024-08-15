Буданов оозвучив пріоритети під час обміну полонених
Пріоритетом у майбутніх обмінах полоненими з Російською Федерацією будуть тяжко поранені, жінки, та всі, хто захищав "Азовсталь", заявив глава ГУР Кирило Буданов. З посиланням на його виступ під час брифінгу за результатами Ставки верховного головнокомандувача, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За словами Буданов, було узгоджено відповідні дії та принцип роботи штабу з обміну полоненими. Зокрема, наразі Україна намагатиметься повертати всіх важко поранених та тяжко хворих, всіх жінок та всіх, хто перебуває у полоні довгий термін.
"Чим довше він знаходиться в полоні, тим більше ми будемо займатись тим щоб повернути таку людину", - сказав голова ГУР.
Також особлива увага буде приділена тим, хто захищав "Азовсталь" та потрапив у полон.
"Питанню повернення всіх хто там був приділяємо особливу увагу", - зазначив Буданов.
Окрім цього Україна буде докладати зусіль для повернення всіх інших цивільних бранців, які знаходяться у полоні як з початку масштабного вторгнення, так і до того.
"Ну і не будемо забувати про кримських татар та інші групи, на які так само звертаємо увагу. Такі рішення були прийняті сьогодні і будуть втілені в життя", - підкреслив Буданов.