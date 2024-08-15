Двох осіб заарештували через звинувачення у смерті Метью Перрі - WP

П'ятеро людей звинуватили у причетності до смерті актора Метью Перрі, зірки серіалу Друзі, який помер у жовтні 2023 року. Двом з них висунуто звинувачення, ще трьох розглядають як співучасників. Про це пише газета Washington Post, повідомляє Новое время.

54-річного актора знайшли мертвим у джакузі його будинку в Пасіфік-Палісейдс 28 жовтня 2023 року. За даними поліції, його смерть пов’язана з гострим впливом кетаміну — анестетика з психоделічними властивостями.

Велике журі присяжних висунуло звинувачення двом лікарям, Джасвін Сангхі та Сальвадору Пласенсії, за «навмисне та усвідомлене розповсюдження кетаміну», від передозування яким помер Перрі.

Ще троє — особистий помічник зірки Кеннет Івамас, знайомий Перрі Ерік Флемінг та лікар Марк Чавес — вважаються співучасниками.

Під час пресконференції 15 серпня Міністерство юстиції оголосило, що звинувачення буде висунуто всім фігурантам.

За даними телеканалу NBC News, Сангха, мешканка Північного Голлівуду, продавала кетамін та інші наркотики. У день смерті Перрі його помічник Івамас ввів акторові кетамін. Шприц надала Пласенсія, яка раніше також роздавала наркотик Перрі та його помічнику.

Сангху та Пласенсію заарештували 15 серпня. Після внесення застави в розмірі 100 тисяч доларів Сангху звільнили з-під варти.