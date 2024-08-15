Двух человек арестовали из-за обвинения в смерти Мэтью Перри - WP

Пять человек обвинили в причастности к смерти актера Мэтью Перри, звезды сериала Друзья, который умер в октябре 2023 года. Двум из них предъявлены обвинения, еще троих рассматривают как соучастников. Об этом пишет газета Washington Post, сообщает Новое время.

54-летнего актера нашли мертвым в джакузи его дома в Пасифик-Палисейдс 28 октября 2023 года. По данным полиции, его смерть связана с острым воздействием кетамина — анестетика с психоделическими свойствами.

Большое жюри присяжных предъявило обвинения двум врачам, Джасвин Сангхи и Сальвадору Пласенсии, за «умышленное и осознанное распространение кетамина», от передозировки которым умер Перри.

Еще трое — личный помощник звезды Кеннет Ивамас, знакомый Перри Эрик Флеминг и врач Марк Чавес — считаются соучастниками.

Во время пресс-конференции 15 августа Министерство юстиции объявило, что обвинения будут предъявлены всем фигурантам.

По данным телеканала NBC News, Сангха, жительница Северного Голливуда, продавала кетамин и другие наркотики. В день смерти Перри его помощник Ивамас ввел актеру кетамин. Шприц предоставила Пласенсия, которая ранее также раздавала наркотик Перри и его помощнику.

Сангху и Пласенсию арестовали 15 августа. После внесения залога в размере 100 тысяч долларов Сангху освободили из-под стражи.