Генштаб: На фронті 111 зіткнень, найгаряче – на Покровському напрямку

Від початку доби 15 серпня на фронті відбулося 111 зіткнень. Найгарячіша ситуація залишається на Покровському напрямку.﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 22:00 15 серпня, повідомляє Українська правда.

"Російські загарбники завдали по території України п'ять ударів вісьмома ракетами, та 53 авіаудари, скинувши 73 КАБи. Крім цього, залучили для ураження 502 дрони-камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах" , - повідомили військові.

За уточненою інформацією, на Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував оборонні рубежі наших воїнів неподалік Липців та Вовчанська. Дві атаки відбито, три – продовжуються.

На Куп’янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень біля Синьківки, Глушківки, Колісниківки, Андріївки, Берестового та Кругляківки. Дев’ять зіткнень завершено, три – ще тривають.

На Лиманському напрямку впродовж дня російські загарбники шість разів атакували позиції українців поблизу Невського, Макіївки та Тернів. Наші захисники відбили чотири атаки, дві – продовжуються".

На Сіверському напрямку було дев’ять ворожих штурмів у районах Верхньокам’янського, Білогорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку точилося три бої поблизу Часового Яру, один з яких досі продовжується.

На Торецькому напрямку, за уточненою інформацією, росіяни 14 разів атакували українські війська біля Торецька та Нью-Йорка. Успіху не мали.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, точилося 39 боїв неподалік населених пунктів, зокрема, Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Новоторецьке, Миколаївка, Новогродівка, Новожеланне, Скучне, Птича. Сили оборони відбили 27 атак, 12 - ще продовжуються.

На Курахівському напрямку ворог 10 разів атакував наші позиції поблизу Георгіївки, Красногорівки та Костянтинівки. Вісім боєзіткнень завершено, два – тривають.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обидва ворожі штурми позицій наших підрозділів поблизу Рівнопілля та Малої Токмачки не мали успіху.

На Придніпровському напрямку ворог також зазнав поразки, атакуючи оборонні рубежі українців на лівобережжі Дніпра.