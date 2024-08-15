Генштаб: На фронте 111 столкновений, горячее всего – на Покровском направлении

С начала суток 15 августа на фронте произошло 111 столкновений. Самая горячая ситуация остается на Покровском направлении.﻿﻿ Со ссылкой на сводку Генштаба по состоянию на 22:00 15 августа, сообщает Украинская правда.

"Российские захватчики нанесли по территории Украины пять ударов восемью ракетами, и 53 авиаудара, сбросив 73 КАБа. Кроме этого, привлекли для поражения 502 дроны-камикадзе и осуществили более 3100 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам" , - сообщили военные.

По уточненной информации, на Харьковском направлении враг пять раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцов и Волчанска. Две атаки отбиты, три – продолжаются.

На Купянском направлении произошло 12 боевых столкновений возле Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Андреевки, Берестового и Кругляковки. Девять столкновений завершены, три – еще продолжаются.

На Лиманском направлении в течение дня российские захватчики шесть раз атаковали позиции украинцев вблизи Невского, Макеевки и Тернов. Наши защитники отбили четыре атаки, две – продолжаются.

На Северском направлении было девять вражеских штурмов в районах Верхнекаменского, Белогоровки и Переездного.

На Краматорском направлении шли три боя вблизи Часового Яра, один из которых до сих пор продолжается.

На Торецком направлении, по уточненной информации, россияне 14 раз атаковали украинские войска возле Торецка и Нью-Йорка. Успеха не имели.

На Покровском направлении, с начала этих суток, шло 39 боев неподалеку населенных пунктов, в частности, Пантелеймоновка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоторецкое, Николаевка, Новогродовка, Новожеланное, Скучное, Птичья. Силы обороны отбили 27 атак, 12 - еще продолжаются.

На Кураховском направлении враг 10 раз атаковал наши позиции вблизи Георгиевки, Красногоровки и Константиновки. Восемь боестолкновений завершены, два – продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оба вражеских штурма позиций наших подразделений вблизи Ровнополья и Малой Токмачки не имели успеха.

На Приднепровском направлении враг также потерпел поражение, атакуя оборонительные рубежи украинцев на левобережье Днепра.