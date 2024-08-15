Повітряні сили повідомили про ударні безпілотники у кількох областях
Ввечері 15 серпня зафіксували кілька груп ударних безпілотників. З посиланням на Повітряні сили.
Деталі: О 22:00 повідомили про рух ударних БпЛА через Сумську область.
О 22:19 уточнили, що дрони рухаються у напрямку Полтавської області. Пізніше уточнили, що група БпЛА в передмісті Полтави.
О 22:54 військові повідомили про безпілотники в напрямку Миргорода та про групу БпЛА у напрямку Дніпропетровської області.
О 23:07 додалася загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.
О 23:23 стало відомо, що група безпілотників із Полтавщини курсом на Київську область. Також курсують на Кривий Ріг.
О 00:03 повідомили про дрони напрямком на Бровари.
Близько 00:15 у Києві було чутно вибух.