Повітряні сили повідомили про ударні безпілотники у кількох областях

Ввечері 15 серпня зафіксували кілька груп ударних безпілотників. З посиланням на Повітряні сили.

Деталі: О 22:00 повідомили про рух ударних БпЛА через Сумську область.

О 22:19 уточнили, що дрони рухаються у напрямку Полтавської області. Пізніше уточнили, що група БпЛА в передмісті Полтави.

О 22:54 військові повідомили про безпілотники в напрямку Миргорода та про групу БпЛА у напрямку Дніпропетровської області.

О 23:07 додалася загроза застосування балістичного озброєння з південного напрямку.

О 23:23 стало відомо, що група безпілотників із Полтавщини курсом на Київську область. Також курсують на Кривий Ріг.

О 00:03 повідомили про дрони напрямком на Бровари.

Близько 00:15 у Києві було чутно вибух.