Воздушные силы сообщили об ударных беспилотниках в нескольких областях

Вечером 15 августа зафиксировали несколько групп ударных беспилотников. Со ссылкой на Воздушные силы

В 22:19 уточнили, что дроны движутся в направлении Полтавской области. Позже уточнили, что группа БпЛА в пригороде Полтавы.

В 22:54 военные сообщили о беспилотниках в направлении Миргорода и о группе БпЛА в направлении Днепропетровской области.

В 23:07 добавилась угроза применения баллистического вооружения с южного направления.

В 23:23 стало известно, что группа беспилотников с Полтавщины курсом на Киевскую область. Также курсируют на Кривой Рог.

В 00:03 сообщили о дронах направлением на Бровары.

Около 00:15 в Киеве был слышен взрыв.