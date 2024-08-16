США не вважають доцільним застосування ракет ATACMS в Курській області – CNN
США не хочуть дозволяти Україні використовувати в Курській області надану ними далекобійну зброю, оскільки вбачають доцільність її застосування для ударів по окупованому Криму. Про це пише CNN із посиланням на американських посадовців, повідомляє Українська правда.
Видання зазначає, що Штати притримуються такої позиції не через ризик ескалації, а тому що США мають обмежену кількість ракет великої дальності ATACMS.
Крім того, зазначають у публікації, на думку офіційних осіб США, надані ракети доцільніше використовувати для подальшого завдання ударів по окупованому Росією Криму.
Нагадаємо, США поки що вважають несподіване вторгнення України в Курську область Росії захисним кроком, що дозволяє Києву використовувати американську техніку, але вони висловили занепокоєння з приводу потенційних ускладнень у міру того, як українські війська просуваються вглиб російської території.
Президент США Джо Байден у своїх перших коментарях щодо наступу України у Курській області назвав операцію "реальною дилемою" для лідера Кремля Владіміра Путіна.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.