США не считают целесообразным применение ракет ATACMS в Курской области – CNN

США не хотят позволять Украине использовать в Курской области предоставленное ими дальнобойное оружие, поскольку видят целесообразность его применения для ударов по оккупированному Крыму.﻿﻿ Про це пише CNN со ссылкой на американских чиновников, сообщает Украинская правда.

Издание отмечает, что Штаты придерживаются такой позиции не из-за риска эскалации, а потому что США имеют ограниченное количество ракет большой дальности ATACMS.

Кроме того, отмечают в публикации, по мнению официальных лиц США, предоставленные ракеты целесообразнее использовать для дальнейшего нанесения ударов по оккупированному Россией Крыму.

Напомним, США пока считают неожиданное вторжение Украины в Курскую область России защитным шагом, позволяющим Киеву использовать американскую технику, но они выразили беспокойство по поводу потенциальных осложнений по мере того, как украинские войска продвигаются вглубь российской территории.

Президент США Джо Байден в своих первых комментариях относительно наступления Украины в Курской области назвал операцию "реальной дилеммой" для лидера Кремля Владимира Путина.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после разговора с главой МИД Дмитрием Кулебой о наступлении Украины в Курской области заявил, что ЕС полностью поддерживает борьбу украинского народа.