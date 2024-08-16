Курс валют НБУ на 16 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 16 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 15 серпня, знизився на 19 коп. до 41.1382 за 1 долар.

Євро подешевшав на 24 коп. до 45.3055 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 52.9078 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 40 коп. до 47.4872 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.5824 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41.138 200 EUR Євро 45.305 500 GBP Фунт стерлінгів 52.907 800 CHF Швейцарський франк 47.487 200 PLN Польський злотий 10.582 400

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.