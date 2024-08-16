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Курс валют НБУ на 16 серпня

Курс валют НБУ на 16 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 16 серпня 2024 року

Курс долара , порівняно з 15 серпня, знизився на 19 коп. до 41.1382 за 1 долар.

Євро подешевшав на 24 коп. до 45.3055 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 52.9078 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 40 коп. до 47.4872 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 10.5824 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41.138 200 --0.188
EUR Євро 45.305 500 --0.2442
GBP Фунт стерлінгів 52.907 800 --0.184
CHF Швейцарський франк 47.487 200 --0.3967
PLN Польський злотий 10.582 400 --0.0173

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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