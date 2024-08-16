Курс валют НБУ на 16 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 16 серпня 2024 року
Курс долара , порівняно з 15 серпня, знизився на 19 коп. до 41.1382 за 1 долар.
Євро подешевшав на 24 коп. до 45.3055 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 18 коп. до 52.9078 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 40 коп. до 47.4872 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 10.5824 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41.138 200
|EUR
|Євро
|45.305 500
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.907 800
|CHF
|Швейцарський франк
|47.487 200
|PLN
|Польський злотий
|10.582 400
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.