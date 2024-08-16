Курс валют НБУ на 16 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 16 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 15 августа, снизился на 19 коп до 41.1382 за 1 доллар.
Евро подешевел на 24 коп до 45.3055 за 1 евро.
Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 52.9078 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 40 коп до 47.4872 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 10.5824 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.138200
|EUR
|Евро
|45.305500
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.907800
|CHF
|Швейцарский франк
|47.487200
|PLN
|Польский злотый
|10.582400
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.