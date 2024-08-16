Курс валют НБУ на 16 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 16 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 августа, снизился на 19 коп до 41.1382 за 1 доллар.

Евро подешевел на 24 коп до 45.3055 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 52.9078 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 40 коп до 47.4872 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.5824 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.138 200 EUR Евро 45.305 500 GBP Фунт стерлингов 52.907 800 CHF Швейцарский франк 47.487 200 PLN Польский злотый 10.582 400

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.