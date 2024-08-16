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Курс валют НБУ на 16 августа

Курс валют НБУ на 16 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 16 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 августа, снизился на 19 коп до 41.1382 за 1 доллар.

Евро подешевел на 24 коп до 45.3055 за 1 евро.

Фунт стерлингов подешевел на 18 коп до 52.9078 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 40 коп до 47.4872 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 10.5824 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.138200 --0.188
EUR Евро 45.305500 --0.2442
GBP Фунт стерлингов 52.907800 --0.184
CHF Швейцарский франк 47.487200 --0.3967
PLN Польский злотый 10.582400 --0.0173

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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