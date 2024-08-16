Сили оборони знищили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки ворога

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1330 окупантів, 59 артсистем, 35 ББМ та 12 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали:

особового складу – близько 596 950 (+1 330) осіб,

танків – 8496 (+12) од,

бойових броньованих машин – 16 461 (+35) од,

артилерійських систем – 16 927 (+59) од,

РСЗВ – 1 159 (+5) од,

засобів ППО – 922 (+0) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 659 (+61) од,

крилатих ракет – 2 429 (+1) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 22 848 (+73) од,

спеціальної техніки – 2 829 (+16) од.

Дані уточнюються.