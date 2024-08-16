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Сили оборони знищили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки ворога

Сили оборони знищили понад тисячу окупантів та десятки одиниць техніки ворога
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресорці Росії – лише за минулу добу знешкодили 1330 окупантів, 59 артсистем, 35 ББМ та 12 танків, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Генштаб ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.24 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 596 950 (+1 330) осіб,
  • танків – 8496 (+12) од,
  • бойових броньованих машин – 16 461 (+35) од,
  • артилерійських систем – 16 927 (+59) од,
  • РСЗВ – 1 159 (+5) од,
  • засобів ППО – 922 (+0) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 659 (+61) од,
  • крилатих ракет – 2 429 (+1) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 22 848 (+73) од,
  • спеціальної техніки – 2 829 (+16) од.

Дані уточнюються.

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