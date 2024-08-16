Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники врага
Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1330 оккупантов, 59 артсистем, 35 ББМ и 12 танков, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 596 950 (+1 330) человек,
- танков – 8496 (+12) ед,
- боевых бронированных машин – 16 461 (+35) ед,
- артиллерийских систем – 16 927 (+59) ед,
- РСЗО – 1 159 (+5) ед,
- средств ПВО – 922 (+0) ед,
- самолетов – 367 (+0) ед,
- вертолетов – 328 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 659 (+61) ед,
- крылатых ракет – 2 429 (+1) ед,
- кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 22 848 (+73) ед,
- специальной техники – 2 829 (+16) ед.
Данные уточняются.