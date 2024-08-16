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Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники врага

Силы обороны уничтожили более тысячи оккупантов и десятки единиц техники врага
Фото: Генштаб ВСУ

Силы обороны продолжают наносить потери стране-агрессору России – только за минувшие сутки обезвредили 1330 оккупантов, 59 артсистем, 35 ББМ и 12 танков, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 596 950 (+1 330) человек,
  • танков – 8496 (+12) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 461 (+35) ед,
  • артиллерийских систем – 16 927 (+59) ед,
  • РСЗО – 1 159 (+5) ед,
  • средств ПВО – 922 (+0) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 659 (+61) ед,
  • крылатых ракет – 2 429 (+1) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 22 848 (+73) ед,
  • специальной техники – 2 829 (+16) ед.

Данные уточняются.

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