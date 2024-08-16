Росія вночі атакувала Київ: у КМВА розповіли, чи є руйнування

Київ зазнав атаки російських безпілотників у ніч на 16 серпня, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Вночі ворог знову намагався завдати повітряного удару по Києву. За інформацією Повітряних сил, з району Курської області, за попередніми даними, були запущені ударні безпілотники. До столиці літальні апарати противника дісталися приблизно за 2 години. Повітряна тривога в місті тривала 44 хвилини" , — розповів він.

У Києві працювали сили протиповітряної оборони.

За даними на 06:00, у столиці — без руйнувань і постраждалих.

Попко звертає увагу, повітряні тривоги останнім часом почастішали — напередодні їх було 4 за день, а загалом від початку повномасштабного вторгнення, за понад 900 днів — понад 1200. Містян просять не звикати до сигналів і не розслаблятися.

Як повiдомлялось, США розглядають можливість надання Україні високоточних крилатих далекобійних ракет JASSM.