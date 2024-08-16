Россия ночью атаковала Киев: в КГВА рассказали, есть ли разрушения

Киев подвергся атаке российских беспилотников в ночь на 16 августа, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"Ночью враг снова пытался нанести воздушный удар по Киеву. По информации Воздушных сил, из района Курской области, по предварительным данным, были запущены ударные беспилотники. До столицы летательные аппараты противника добрались примерно за 2 часа. Воздушная тревога в городе продолжалась 44 минуты" , – рассказал он.

В Киеве работали силы противовоздушной обороны.

По данным на 06:00, в столице без разрушений и пострадавших.

Попко обращает внимание, что воздушные тревоги в последнее время участились — накануне их было 4 за день, а в общей сложности с начала полномасштабного вторжения, за более чем 900 дней — свыше 1200. Горожан просят не привыкать к сигналам и не расслабляться.

Как сообщалось, США рассматривают возможность предоставления Украине высокоточных крылатых дальнобойных ракет JASSM.