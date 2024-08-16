У Міненерго прогнозують значне зростання споживання світла через спеку

Починаючи із 17 серпня очікується збільшення споживання електроенергії через спеку, що може змусити енергетиків застосовувати графіки відключень. Про це заявила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"На 16 серпня ми не прогнозуємо відключень, однак, починаючи із вихідних, прогнозується значне підвищення температури. І ми прогнозуємо значне зростання споживання електроенергії" , - йдеться в повідомленні.

Вона наголосила, що руйнування енергооб'єктів, спричинені росіянами, робить енергосистему дуже чутливою.

"І будь-які додаткові пошкодження або навіть погодні умови можуть призвести до того, що енергетикам доведеться застосовувати графіки відключень" , - попередила заступниця міністра.

Гринчук зазначила, що енергетики продовжують ремонти, і невдовзі планують ввести у роботу додаткові потужності генерації. Водночас, вона попросила українців економно використовувати електрику, особливо у години пікових навантажень.

Як повідомлялося, станом на ранок 15 серпня споживання електроенергії в Україні було більше на 1,9% порівняно із попередньою добою.