В Минэнерго прогнозируют значительный рост потребления света из-за жары

Начиная с 17 августа ожидается увеличение потребления электроэнергии из-за жары, что может вынудить энергетиков применять графики отключений. Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"На 16 августа мы не прогнозируем отключений, однако начиная с выходных прогнозируется значительное повышение температуры. И мы прогнозируем значительный рост потребления электроэнергии" , - говорится в сообщении.

Она подчеркнула, что разрушение энергообъектов, вызванное россиянами, делает энергосистему очень чувствительной.

"И какие-либо дополнительные повреждения или даже погодные условия могут привести к тому, что энергетикам придется применять графики отключений" , - предупредила замминистра.

Гринчук отметила, что энергетики продолжают ремонты и вскоре планируют ввести в работу дополнительные мощности генерации. В то же время она попросила украинцев экономно использовать электричество, особенно в часы пиковых нагрузок.

Как сообщалось, по состоянию на утро 15 августа потребление электроэнергии в Украине было больше на 1,9% по сравнению с предыдущими сутками.