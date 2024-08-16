Байден зустрівся зі звільненим російським опозиціонером Кара-Мурзою
Президент США Джо Байден зустрівся у Білому домі зі звільненим з російської в’язниці опозиціонером Владіміром Кара-Мурзою і його родиною, повідомляє Європейська правда.
Байден відзначив, що Кара-Мурза провів два з половиною роки у несправедливому ув'язненні в РФ за виступ проти війни Росії в Україні, а сьогодні його сім'я знову в повному складі.
"Сьогодні я вітав Владіміра Кара-Мурзу та його родину в Білому домі, щоб відсвяткувати його повернення до Америки", – йдеться у повідомленні президента США.
Владімір Кара-Мурза, власник грін-карти США і критик Кремля із російсько-британським громадянством, був звільнений з російського ув’язнення у результаті великого обміну між країнами Заходу і Росією на початку серпня.