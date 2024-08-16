Байден встретился с освобожденным российским оппозиционером Кара-Мурзой

Президент США Джо Байден встретился в Белом доме с освобожденным из российской тюрьмы оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой и его семьей, сообщает Европейская правда.

Байден отметил, что Кара-Мурза провел два с половиной года в несправедливом заключении в РФ за выступление против войны России в Украине, а сегодня его семья снова в полном составе.

"Сегодня я приветствовал Владимира Кара-Мурзу и его семью в Белом доме, чтобы отпраздновать его возвращение в Америку" , – говорится в сообщении президента США.

I welcomed Vladimir Kara-Murza and his family to the White House today to celebrate his return to America.



Vladimir spent two and a half years unjustly imprisoned in Russia for speaking out against Russia’s war in Ukraine.



Today his family is whole once more. pic.twitter.com/5NopnA2HnW — President Biden (@POTUS) August 16, 2024

Владимир Кара-Мурза, владелец грин-карты США и критик Кремля с российско-британским гражданством, был освобожден из российского заключения в результате большого обмена между странами Запада и Россией в начале августа.