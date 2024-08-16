Легіон "Свобода Росії" звернувся до військових РФ на тлі подій у Курській області

Добровольці з легіону "Свобода Росії", які воюють на боці України, закликають російських військових здаватися в полон з можливістю переходу на бік ЗСУ, повідомляє Українська правда.

"Ваші політруки, сидячи в теплому тилу, наполегливо рекомендують не здаватися в полон, а підірватися на своїй же гранаті. Але солдати РФ сотнями ігнорують злочинний наказ, обираючи жити, а не загинути за нову медальку полкана або черговий особняк Герасимова.

Це рішення - здорова альтернатива бездумній смерті.

Закликаємо всіх військовослужбовців ЗС РФ добровільно здаватися в полон ЗСУ, як це зробили ваші товариші. А для тих, у кого є бажання продовжити воювати за нормальне майбутнє для Росії - залишається залізна опція приєднатися до легіону".

Добровольці заявили, що готові спілкуватися з кожним, хто виявить бажання обернути зброю на Кремль.