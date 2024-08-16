Китай посилює контроль на кордоні для запобігання мавпячій віспі

Пекін у відповідь на зростання у світі кількості заражень мавпячою віспою (вірус mpox) на шість місяців посилює заходи контролю на в’їзді до КНР, щоб запобігти потраплянню цього небезпечного захворювання в країну. Про це йдеться в повідомленні на сайті уряду Китаю, повідомляє Укрінформ.

Обов’язковій перевірці підлягатимуть люди, які прибувають із країн та регіонів, де були підтверджені випадки зараження віспою мавп. Якщо хтось із таких прибулих має низку симптомів, як лихоманка, головний біль, біль у спині, м’язах, збільшення лімфатичних вузлів і висипання, вони повинні заявити про свій стан на митниці під час в’їзду на територію Китаю.

Митники проведуть відбір зразків та дослідження на предмет захворювання людини вірусом mpox відповідно до діючих протоколів.

Крім того, дезінфікуванню піддаватимуться транспортні засоби, контейнери та товари з країн і регіонів, де були зареєстровані випадки мавпячої віспи.

Посилені заходи контролю набули чинності 15 серпня і діятимуть протягом щонайменше шести місяців.