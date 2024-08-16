Китай усиливает контроль на границе для предотвращения обезьяньей оспы

Пекин в ответ на рост в мире количества заражений обезьяньей оспой (вирус mpox) на шесть месяцев усиливает меры контроля на въезде в КНР, чтобы предотвратить попадание этого опасного заболевания в страну. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства Китая, сообщает Укринформ.

Обязательной проверке будут подлежать люди, прибывающие из стран и регионов, где были подтверждены случаи заражения оспой обезьян. Если кто-то из таких прибывших имеет ряд симптомов, как лихорадка, головные боли, боли в спине, мышцах, увеличение лимфатических узлов и сыпь, они должны заявить о своем состоянии на таможне во время въезда на территорию Китая.

Таможенники проведут отбор образцов и исследования на предмет заболевания человека вирусом mpox в соответствии с действующими протоколами.

Кроме того, дезинфицировать будут транспортные средства, контейнеры и товары из стран и регионов, где были зарегистрированы случаи обезьяньей оспы.

Ужесточенные меры контроля вступили в силу 15 августа и будут действовать не менее шести месяцев.