У яких банках українці зберігають гроші: рейтинг НБУ

В Україні на 1 липня 2024 року працювало 62 банки, в яких фізичні особи тримали 1 трлн 147 млрд гривень (з яких кошти до запитання - 719 млрд гривень), повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше грошей населення у державних ПриватБанку - 418,6 млрд гривень та Ощадбанку - 197,3 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк – 71,4 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 64,1 млрд гривень, приватний ПУМБ – 52,3 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) – 47,5 млрд гривень.

Ставки за депозитами у банках

Нагадаємо, за даними НБУ, протягом II кварталу 2024 року продовжувався спадний тренд відсоткових ставок.

НБУ знижував облікову ставку двічі – у квітні та червні – сукупно на 1.5 п.п., до 13,0% річних. У відповідь це зниження ставок за коштами населення дещо прискорилося. За новими залученнями гривневих вкладів (включаючи кошти до запитання), ставка знизилася на 0,7 в.п., до 10,2% річних.

Частка держбанків у коштах населення у ІІ кварталі 2024 року зросла на 0.3 п.п. та досягла 64,1%.

У ПриватБанку прогнозують падіння ставок за депозитами через зниження облікової ставки НБУ.