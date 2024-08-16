В каких банках украинцы хранят деньги: рейтинг НБУ

В Украине на 1 июля 2024 года работало 62 банка, в которых физические лица держали 1 трлн 147 млрд гривен (из которых средства до востребования - 719 млрд гривен), сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего денег населения в государственных ПриватБанке - 418,6 млрд гривен и Ощадбанке - 197,3 млрд гривен

На третьем частный Универсал Банк - 71,4 млрд гривен.

Далее идут банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк - 64,1 млрд гривен, частный ПУМБ - 52,3 млрд гривен, национализированный Сенс Банк (ранее - Альфа-Банк) - 47,5 млрд гривен.

Ставки по депозитам в банках

Напомним, по данным НБУ, в течение II квартала 2024 года продолжался нисходящий тренд процентных ставок.

НБУ снижал учетную ставку дважды – в апреле и июне – совокупно на 1.5 п.п., до 13,0% годовых. В ответ на это понижение ставок по средствам населения несколько ускорилось. По новым привлечениям гривневых вкладов (включая средства до востребования) ставка снизилась на 0,7 п.п., до 10,2% годовых.

Доля госбанков в средствах населения во II квартале 2024 года возросла на 0.3 п.п. и достигла 64,1%.

В ПриватБанке прогнозируют падение ставок по депозитам из-за снижения учетной ставки НБУ.