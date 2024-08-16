Омбудсман не вірить у швидкий обмін полоненими попри успіх ЗСУ на Курщині

Найближчим часом обміну полоненими у форматі "всіх на всіх" із Росією не відбудеться, попри операцію українських сил у Курській області РФ і поповнення обмінного фонду, проте українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни полоненими відбулися. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Радіо Свобода.

"Постійно українська сторона виступає з ініціативою проведення великих обмінів, у тому числі неодноразово через посередників ми виступали з ініціативою проведення обмінів "всіх на всіх". Чи вірю я, що найближчим часом може відбутися обмін "всіх на всіх"? Ні, не вірю. Чи вірю я, що українська сторона робить все можливе, щоб великі обміни відбувалися? Так, цим займається велика команда Координаційного штабу, я особисто в щоденному режимі" , – сказав омбудсман.

Водночас він підтвердив, що операція ЗСУ в Курській області Росії покращує ситуацію з поверненням українських громадян із території Російської Федерації, а також з окупованих територій України.

За словами Лубінця, українська сторона в цьому процесі хоче спиратися на принцип справедливості й домовитися з Російською Федерацією про принципи проведення обмінних процесів.

"Мені би дуже хотілося, щоб ми з Росією домовилися нарешті про принципи проведення обмінних процесів і повернення цивільних громадян, використовуючи цю ситуацію… Нам треба використовувати принцип справедливості. Хто раніше потрапив у полон, той раніше виходить.

У нас є списки військовополонених і цивільних заручників, яких росіяни взяли в полон ще до початку повномасштабного вторгнення – з 2014 року, в нас є оборонці Маріуполя, які більше ніж два роки перебувають у полоні. Серед них є навіть ті, хто після верифікації і підтвердження Міжнародним комітетом Червоного Хреста був поранений у полоні, що взагалі нонсенс із погляду міжнародного гуманітарного права" , – заявив уповноважений.

Лубінець не уточнив, чи російська сторона вже надала списки людей, яких в рамках обмінного процесу хоче повернути в першу чергу, посилаючись на чутливість обмінних домовленостей. Проте він додав, що розуміє потребу суспільства бути проінформованими про перебіг домовленостей.

За словами Лубінця, саме тому на нараді з президентом Володимиром Зеленським вирішили створити громадську раду з питань обмінів полоненими, щоб родини полонених і керівники громадських організацій могли бути залучені в ці процеси й отримувати певну інформацію.

Українська армія увійшла на територію Курської області Росії 6 серпня. З того дня у регіоні тривають бої. ЗСУ заявляють про контроль над десятками населених пунктів, включаючи райцентр Суджа.

Російська влада таку інформацію або заперечує, або не коментує. Проте у Курській області оголосили режим надзвичайної ситуації федерального масштабу. З регіону на цей момент евакуйовано понад 120 тисяч людей.

Президент Володимир Зеленський 13 серпня у своєму відеозверненні сказав, що у Курській області РФ вже сотні військових російської армії здалися в полон. Москва про це не повідомляє. Точне число полонених – невідоме.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 14 серпня повідомив, що провів розмову із російською уповноваженою з прав людини Тетяною Москальковою щодо обміну полоненими на тлі просування ЗСУ в Курській області, яке триває від 6 серпня.

За словами омбудсмена, розмова була ініційована російською стороною.

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