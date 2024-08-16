Омбудсман не верит в быстрый обмен пленными, несмотря на успех ВСУ на Курщине

В ближайшее время обмена пленными в формате "всех на всех" с Россией не состоится, невзирая на операцию украинских сил в Курской области РФ и пополнение обменного фонда, однако украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены пленными состоялись. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Радио Свобода.

"Постоянно украинская сторона выступает с инициативой проведения больших обменов, в том числе неоднократно через посредников мы выступали с инициативой проведения обменов «всех на всех». Верю ли я, что в ближайшее время может произойти обмен "всех на всех"? Нет, не верю. Верю ли я, что украинская сторона делает все возможное, чтобы большие обмены происходили? Да, этим занимается большая команда Координационного штаба, я лично в ежедневном режиме" , – сказал омбудсман. ﻿

В то же время, он подтвердил, что операция ВСУ в Курской области России улучшает ситуацию с возвращением украинских граждан с территории Российской Федерации, а также с оккупированных территорий Украины.

По словам Лубинца, украинская сторона в этом процессе хочет опираться на принцип справедливости и договориться с Российской Федерацией о принципах проведения обменных процессов.

"Мне бы очень хотелось, чтобы мы с Россией договорились наконец о принципах проведения обменных процессов и возвращении гражданских граждан, используя эту ситуацию... Нам нужно использовать принцип справедливости. Кто раньше попал в плен, тот раньше выходит.

У нас есть списки военнопленных и гражданских заложников, которые россияне взяли в плен еще до начала полномасштабного вторжения – с 2014 года, у нас есть защитники Мариуполя, которые более двух лет находятся в плену. Среди них даже те, кто после верификации и подтверждения Международным комитетом Красного Креста был ранен в плену, что вообще нонсенс с точки зрения международного гуманитарного права" , – заявил уполномоченный.

Лубинец не уточнил, предоставила ли российская сторона списки людей, которых в рамках обменного процесса хочет вернуть в первую очередь, ссылаясь на чувствительность обменных договоренностей. Однако он добавил, что понимает потребность общества быть проинформированными о ходе договоренностей.

По словам Лубинца, именно поэтому на совещании с президентом Владимиром Зеленским решили создать общественный совет по обменам пленными, чтобы семьи пленных и руководители общественных организаций могли быть вовлечены в эти процессы и получать определенную информацию.

Украинская армия вошла на территорию Курской области России 6 августа. С того дня в регионе продолжаются бои. ВСУ заявляют о контроле над десятками населенных пунктов, включая райцентр Суджа.

Российские власти такую информацию либо отрицают, либо не комментируют. Однако в Курской области был объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Из региона на данный момент эвакуировано более 120 тысяч человек.

Президент Владимир Зеленский 13 августа в своем видеообращении сказал, что в Курской области РФ уже сотни военных российской армии сдались в плен. Москва об этом не сообщает. Точное число пленных – неизвестно.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец 14 августа сообщил, что провел разговор с российской уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой по поводу обмена пленными на фоне продвижения ВСУ в Курской области, которое продолжается от 6 августа.

По словам омбудсмена, разговор был инициирован российской стороной.

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