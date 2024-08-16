8 країн ЄС заявили про стурбованість рішенням Угорщини щодо в'їзду громадян РФ

Країни Балтії та Північної Європи звернулися до Єврокомісії з листом, в якому висловили занепокоєння рішенням Угорщини про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі. Текст листа на адресу єврокомісарки з питань внутрішніх справ Ілви Йоганссон оприлюднив у себе в X (Twitter) глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна, повідомляє Європейська правда.

Міністри вважають рішення Угорщини невиправданим, доки Росія веде свою війну проти України і інтенсифікує свої гібридні дії проти ЄС.

"Безвідносно до того, чи підпадає це рішення під компетенцію національної влади чи ЄС, ми стурбовані, що воно може становити серйозні безпекові ризики для всіх держав-членів" , – йдеться у листі.

Міністри привітали, що Єврокомісія вже взялася за це питання.

"Відповідь Угорщини, ваш аналіз та наступні кроки матимуть надзвичайне значення для забезпечення нашої безпеки" , – наголосили вони.

Листа підписали глави МЗС, а також міністри внутрішніх справ чи юстиції Латвії, Литви, Естонії, Швеції, Норвегії, Данії, Фінляндії та Ісландії.