8 стран ЕС заявили об обеспокоенности решением Венгрии относительно въезда граждан РФ

Страны Балтии и Северной Европы обратились к Еврокомиссии с письмом, в котором выразили обеспокоенность решением Венгрии о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси. Текст письма в адрес еврокомиссара по вопросам внутренних дел Илвы Йоханссон обнародовал у себя в X (Twitter) глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна, сообщает Европейская правда.

Министры считают решение Венгрии неоправданным, пока Россия ведет свою войну против Украины и интенсифицирует свои гибридные действия против ЕС.

"Безотносительно к тому, подпадает ли это решение под компетенцию национальной власти или ЕС, мы обеспокоены, что оно может представлять серьезные риски безопасности для всех государств-членов" , – говорится в письме.

Министры приветствовали, что Еврокомиссия уже взялась за этот вопрос.

"Ответ Венгрии, ваш анализ и следующие шаги будут иметь чрезвычайное значение для обеспечения нашей безопасности" , – подчеркнули они.

Письмо подписали главы МИД, а также министры внутренних дел или юстиции Латвии, Литвы, Эстонии, Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии и Исландии.