Війська РФ у 6 км від Мирнограда, у місті залишаються 20 тисяч людей – МВА

У Мирнограді Донецької області, до якого наближається російська армія, залишаються ще приблизно 20 тисяч людей, з яких орієнтовно тисяча – це діти. Про це заявив виконувач обов’язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, чимало жителів самі евакуюються, але є ті, хто відмовляється виїжджати.

"Ситуація напружено-стабільна. Але ворог потроху просувається. Зараз лінія бойового зіткнення – приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація.

В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади" , – каже Третяк.

За його словами, людей у Покровську вмовляють виїжджати. Працівники військової міської адміністрації телефонують людям із закликами до евакуації, а також разом із поліцією та працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій обходять помешкання містян.

"Є люди, які відмовляються будь-що виїжджати… Їх небагато, але бувають такі випадки, коли батьки по телефону кажуть, що діти вже виїхали, а ми з’ясовуємо, що вони ще в громаді знаходяться" , – розповів голова МВА.

Третяк каже, що усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.

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