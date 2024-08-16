Войска РФ в 6 км от Мирнограда, в городе остаются 20 тысяч человек – ГВА

В Мирнограде Донецкой области, к которому приближается российская армия, остаются еще около 20 тысяч человек, из которых ориентировочно тысяча – это дети. Об этом заявил исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк, сообщает Радио Свобода.

По его словам, многие жители сами эвакуируются, но есть те, кто отказывается уезжать.

"Ситуация напряженно-стабильна. Но враг понемногу продвигается. Сейчас линия боевого столкновения – примерно в шести километрах от города Мирнограда. Люди уезжают, но не так быстро, живо, как хотелось бы, как в этом нуждается ситуация.

В первую очередь мы пытаемся организовать эвакуацию детей и пожилых людей, которым трудно самим себя обслуживать, у которых есть проблемы с передвижением. Многие выезжают сами все же. Потому что постоянно слышны взрывы, постоянно артиллерийские обстрелы, слышны даже на окраинах общины" , – говорит Третяк.

По его словам, людей в Покровске уговаривают уезжать. Работники военной городской администрации звонят людям с призывами к эвакуации, а также вместе с полицией и работниками Государственной службы чрезвычайных ситуаций обходят жилье горожан.

"Есть люди, которые отказываются во что бы то ни стало выезжать… Их немного, но бывают такие случаи, когда родители по телефону говорят, что дети уже уехали, а мы выясняем, что они еще в общине находятся" , – рассказал глава МВА.

Третьяк говорит, что всех людей из Мирнограда планируют вывезти до конца августа.

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