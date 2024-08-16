Ще одна країна виявила перший випадок інфікування мавпаячою віспою

Міністерство охорони здоров’я Пакистану підтвердило перший в країні випадок mpox (віспи мавп). Про це пише AFP, повідомляє Укрінформ.

"У Пакистані підтверджено перший випадок захворювання mpox", - заявили у МОЗ країни.

У відомстві також додали, що штам вірусу ще не був підтверджений, а хвора особа прибула з країни у Перській затоці.

Нагадаємо, раніше Швеція підтвердила перший випадок зараження мавпячою віспою.

14 серпня ВООЗ оголосила, що швидке поширення mpox (віспи мавп) в африканських країнах є глобальною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я.